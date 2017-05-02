بالصور.. إحالة أوراق المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" للمفتي

الدقهلية - رامي القناوي:

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشر، برئاسة المستشار مختار شلبي، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم "إ.م.ال"، 35 عامًا، المتهم بالتعدي جنسيا على رضيعة بقرية دملاش في بلقاس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة البامبرز"، إلى فضيلة المفتي للإطلاع وإبداء الرأي.

كانت المحكمة، قد استمعت لأقوال المتهم ومرافعه المدعي بالحق المدني ومحامي المتهم بالإضافة إلى رد النيابة العامة حول تفاصيل واقعة اتهام المتهم بجريمة سابقة والحكم علية بالسجن عشر سنوات في قضية ضرب أفضى إلى موت عام 2006.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث مركز بلقاس، في 24 مارس الماضي، من والدة الطفلة "جنا"، تتهم فيه "إ.م.م"، 35 سنة، بخطف ابنتها من الشارع أمام منزلها واغتصابها داخل حجرة مهجورة أمام منزله، وترك الطفلة لأمه وفر هاربًا، التي أخذت الطفلة من منزل المجني عليها تنزف دمًا ونقلتها للمستشفى للعلاج.

وألقى ضباط مباحث مركز بلقاس، بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، القبض على المتهم عقب ارتكابه لجريمته، وقرر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية المستشار إيهاب أبوعيطة، إحالته لمحاكمة عاجلة.

وأدلى المتهم أمام المحكمة باعترافات تفصيلية عن جريمته التي شغلت الرأي العام المصري، مؤكدًا تعديه جنسيًا على الرضيعة واختطافها أمام منزلها بالقرية.

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