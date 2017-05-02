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ارتفاع وفيات حادث الصحراوي الشرقي بالمنيا إلى 3 أشخاص

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ارتفاع وفيات حادث الصحراوي الشرقي بالمنيا إلى 3 أشخاص ارتفاع وفيات حادث الصحراوي الشرقي بالمنيا إلى 3 أشخاص

مصراوي Masrawy

مستشفى المنيا العام

المنيا ــ ريمون الراوي:

ارتفع عدد المتوفين بحادث الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، اليوم الثلاثاء، إلى 3 أشخاص، بعد وفاة أحد المصابين أثناء علاجه بمستشفى المنيا العام.

كان الطريق الصحراوي الشرقي، قد شهد، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى بيجو، قرب قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

وكشف تقرير الدكتور هاني إسحق، مفتش وموثق صحة المنيا، أن المتوفين هم: "ياسر م. ش"، ٤٦ سنة، مهندس من أسيوط، و"أحمد، ط. م"، ٢٣ سنة من سوهاج، متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة، و"مايكل. ب. ص"، 35 سنة.

تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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