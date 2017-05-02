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تخصيص مكاتب في الطابق الأرضي بالوحدات المحلية لخدمة ذوي الإعاقة

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تخصيص مكاتب في الطابق الأرضي بالوحدات المحلية لخدمة ذوي الإعاقة تخصيص مكاتب في الطابق الأرضي بالوحدات المحلية لخدمة ذوي الإعاقة

مصراوي Masrawy

اجتماع محافظ المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لحل عدد من مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة، معلنًا تخصيص مكاتب في الطابق الأرضي بالوحدات المحلية لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بهم.

وكلّف المحافظ اللجنة العليا للتجميل والتطوير بوضع ذوي الاحتياجات الخاصة في الاعتبار عند اعتماد أي خطط خاصة بالتطوير والتجميل، لافتا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تألوا جهدا في توفير كل سبل الدعم والمساندة اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا رعاية واحتضان أصحاب القدرات الخاصة والموهوبين منهم.

كما كلف المحافظ رؤساء المدن بحصر كافة دورات المياه العامة وما يصلح منها للتطوير لتناسب ذوي الاحتياجات من حيث المساحة والاستخدام، مع تكثيف الندوات التوعوية حول ذوي الاحتياجات والاستفادة من إعادة تشغيل قصور الثقافة في التوعية وتقديم الدعم الثقافي لتلك الفئة.

كما كلف مدير مديرية الشباب والرياضة بوضع ذوي الاحتياجات الخاصة في الاعتبار في الأنشطة الصيفية التي ستقدمها المديرية خلال إجازة الصيف

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