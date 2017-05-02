عضو بـ «القوى العاملة»: نرفض حضور سعفان لمناقشة «قانون العمل»

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أبدت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اعتراضها على طلب اللجنة حضور وزير القوى العاملة بعد غد الخميس، لمناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل.

وقالت عثمان خلال اجتماع اللجنة: "هييجي عشان يحطلنا خط السير اللي هنمشي عليه، دا مش هيحصل.. وبعدين جايين بعد شهر ونصف مناقشات لسه فاكرين إن القانون مش مكتمل".

وأضافت: "الحكومة تحاول تحرجنا ووزير القوى العاملة طلع على إحدى القنوات وقال إن قانون المنظمات النقابية موجود في البرلمان منذ شهر يناير الماضي".

فيما قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة: "الحكومة بتمشي كلامها وإحنا نصفق ونتفرج في الآخر، وكأنها بتقول للنواب هنعمل اللي عايزينه غصب عنكم، ولا بيهمهم نواب أو برلمان".

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فيما انتقد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، عدم قيام لجنة القوى العاملة بأي زيارات ميدانية حتى الآن على مدار دوري الانعقاد الأول والثاني، قائلا: "قدمنا طلبات لزيارات ميدانية ولم تقم بأي زيارة، رغم أن كل اللجان نظمت زيارات ميدانية، ولجنة القوى العاملة سابقا كانت تلف كل الدول للتعرف على مشاكل العاملين المصريين بالخارج".

وعن تدخل الحكومة في التشريعات، قال عيسى: "اللجنة قوية واتحاد العمال منوط به الدفاع عن العمال ولجنة القوى العاملة دورها تقر تشريعات لصالح العمال تحمي حقوقهم، ونحن لا ننساق ولسنا ضد النظام والحكومة ولسنا معهم".

فيما عقب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "اللجنة قوية ولا ننساق وراء الحكومة، والدليل على ذلك في قانون زيادة المعاشات العام الماضي، نفذنا ما أرادته اللجنة، وفي قانون الخدمة المدنية عدلنا 32 مادة بمشروع الحكومة".