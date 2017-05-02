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هيكل: أرفض خصخصة ماسبيرو وضد استمراره بوضعه الحالي

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هيكل: أرفض خصخصة ماسبيرو وضد استمراره بوضعه الحالي هيكل: أرفض خصخصة ماسبيرو وضد استمراره بوضعه الحالي

التحرير

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أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه ضد خصخصة أو بيع اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، ولكنه ضد أيضا استمراره بوضعه الحالي.

وقال هيكل خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم، إن بعض العاملين بماسبيرو هم من يخشون إعادة هيكلته ويثيرون الهلع في نفوس جميع العاملين بشأن الهيلكة وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب التي حققوه من الوضع الحالي.

وناشد رئيس لجنة الثقافة والإعلام، الجهاز المركزي للمحاسبات بأن تكون الرقابة المالية على "ماسبيرو" تتسم بالمرونة قائلا: الإعلام لا يلتزم بحدود الدول لأنه سوق تـخضع للمنافسة، فلا يصح عند تخفيض الأسعار بهدف القدرة على المنافسة أن يسجلها الجهاز بأنها إهدار للمال العام.

ودعا هيكل إلى عدم الاستمرار في المغالاة في الأسعار، حتى يتمكن الجهاز من خوض غمار المنافسة في سوق دبلجة المسلسلات التي أصبحت كلها باللغة السورية.

جاء ذلك ردا على ما ذكرته النائبة ميرفت ميشيل من أنها تشعر بالحزن من دبلجة المسلسلات باللهجة السورية بدلا من المصرية، وقالت "هذا مسح للهوية المصرية من دماغ المنطقة بأكملها".

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التحرير

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