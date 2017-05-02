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بالفيديو| رئيس «شركة البترول»: ابنة وزير الأقاف الأولى على دفعتها

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بالفيديو| رئيس «شركة البترول»: ابنة وزير الأقاف الأولى على دفعتها بالفيديو| رئيس «شركة البترول»: ابنة وزير الأقاف الأولى على دفعتها

التحرير

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قال الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس شركة البترول التي تم تعيين ابنة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فيها، إن ابنة الوزير ليست حديثة التخرج في 2016 كما يدعي البعض وأنها من خريجي كلية الآداب شعبة اللغة الإنجليزية دفعة 2012، مؤكدًا أنها دخلت مسابقة وخضعت لاختبارات من أجل تعيينها.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على فضائية "دريم 2"، اليوم الثلاثاء، ابنة وزير الأوقاف، الأولى على دفعتها بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

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وأشار إلى أن أي رئيس شركة بترول لا يملك تعيين موظف إلا بموافقة الوزارة.

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التحرير

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