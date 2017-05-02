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«زراعة النواب» تناقش عودة نظام الدورة الزراعية غدا

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«زراعة النواب» تناقش عودة نظام الدورة الزراعية غدا «زراعة النواب» تناقش عودة نظام الدورة الزراعية غدا

التحرير

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تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأربعاء، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الشعيني رئيس اللجنة وهشام الحصري عضو اللجنة، بشأن أهمية عودة نظام الدورة الزراعية.

ومن جانبه أكد النائب هشام الحصري عضو لجنة الزراعة، أهمية العودة لنظام الدورة الزراعية، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في تنظيم زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالبلاد مثل الأرز والقمح والقطن.

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وأضاف الحصري في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن نظام الدورة الزراعية يساعد أيضا في تنظيم المقننات المائية للزراعات والمساحات المزروعة، بالإضافة إلى أن نظام الدورة الزراعية من شأنه القضاء على مشكلات تفتت الحيازات الزراعية، التي أصبحت مشكلة كبيرة تؤثر على قطاع الزراعة.

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التحرير

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