وزير البترول يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتحديث القطاع

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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للوقوف على تطورات العمل بالمشروع ومتابعة الإجراءات اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة خلال المرحلة المقبلة من تنفيذ برامج التطوير والتحديث.

وأعلن الملا أنه تقرر ضغط المدة الزمنية لتنفيذ المشروع والإسراع بمبادرات وبرامج العمل، مشددا على أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على المدى القصير من تنفيذ مبادرات التحديث والتطوير التي ترتكز عليها برامج العمل الست التي يتضمنها المشروع لرفع كفاءة الأداء في مختلف مجالات العمل البترولي.

ووجه الوزير رؤساء فرق العمل بالمشروع بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لما يجري تنفيذه من مبادرات ودعم استغلال كل الإمكانيات في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والعمل باستمرار على صياغة رؤى وتصورات عملية للإسراع بوتيرة التنفيذ، والوقوف على التحديات بما يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية سريعة على مسار التنفيذ.

وأضاف الملا أن المشروع يجسد رؤية جديدة للعمل البترولي ويعبر في المقام الأول عن طموحات القطاع والعاملين باختلاف مواقعهم سعيا نحو بلوغ أهداف التطوير وتحقيق أفضل مستويات الأداء، مشيرا إلى أن ما تحقق الفترة الماضية من اكتشافات جديدة ومشروعات كبرى يمثل قوة دافعة للمضي قدما في تنفيذ المشروع.

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مؤكدا أن التقدم في تنفيذ مشروع التحديث والتطوير يعد رسالة عملية على قدرة قطاع البترول على تحقيق رؤيته للمساهمة في بناء مصر الجديدة وزيادة دوره الفاعل في بناء الاقتصاد المصري ومواكبة المتغيرات المستمرة محليا وإقليميا وعالميا من خلال تطبيق استراتيجيات وبرامج عمل حديثة متطورة.

ولفت وزير البترول إلى أن القطاع سيدعم بقوة تنفيذ المشروع وسبل إنجاح المبادرات التي يتضمنها.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع مع رؤساء فرق العمل أهم الرؤى والتصورات اللازمة للإسراع بخطى التنفيذ في كل برنامج عمل وسبل تحقيق نتائج سريعة على المدى القصير والإجراءات والحلول المطلوبة لدعم عمليات التنفيذ.

وأشار أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني ومدير المشروع إلى أنه تم الاتفاق مع فرق العمل على ضغط الجدول الزمني للمشروع والتبكير بالانتهاء من مراحل العمل، موضحا أن فرق العمل قدمت تصورات وحلولا عملية للإسراع بوتيرة إنجاز المشروع والحصول على نتائج سريعة وتأمين ما تتطلبه مراحل العمل المختلفة في إطار الجدول الزمنى للمشروع.