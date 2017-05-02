أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أردوغان يعود لحزب العدالة والتنمية بعد الموافقة على الإصلاحات الدستورية

Google+ Print
أردوغان يعود لحزب العدالة والتنمية بعد الموافقة على الإصلاحات الدستورية أردوغان يعود لحزب العدالة والتنمية بعد الموافقة على الإصلاحات الدستورية

مصراوي Masrawy

رجب طيب أردوغان

إسطنبول - (د ب أ):

انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا لحزب العدالة والتنمية، الذي ساعد في تأسيسه عام 2001، وذلك عقب تعديل دستوري يتيح له أن يكون عضوا بحزب سياسي أثناء توليه منصبه.

ويشار إلى أن الدستور الحالي لتركيا ينص على أن يكون الرئيس غير منتمى لحزب. مع ذلك فان التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في 16 أبريل الماضي، تسمح للرئيس أن يكون عضوا بحزب سياسي.

وكان أردوغان قد اضطر لترك الحزب، عندما تولى رئاسة تركيا منذ ثلاثة أعوام.

ووقَع أردوغان اليوم الثلاثاء إعلان عضويته في مقر الحزب بأنقرة. وقال أردوغان إنه يعود " لشغفه وحبه".

ومن المقرر أن يعقد الحزب مؤتمرا استثنائيا في 21 مايو الجاري.

وسوف يتم انتخاب أردوغان رئيسا للحزب خلال المؤتمر، ليحل محل رئيس الوزراء بن على يلدريم، الذي دعا اليوم أردوغان للترشح لمنصب رئيس الحزب.

وتناولت كلمة أردوغان اليوم عدة قضايا تتراوح ما بين الصراع السوري و العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية