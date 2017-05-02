أردوغان يعود لحزب العدالة والتنمية بعد الموافقة على الإصلاحات الدستورية

إسطنبول - (د ب أ):

انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا لحزب العدالة والتنمية، الذي ساعد في تأسيسه عام 2001، وذلك عقب تعديل دستوري يتيح له أن يكون عضوا بحزب سياسي أثناء توليه منصبه.

ويشار إلى أن الدستور الحالي لتركيا ينص على أن يكون الرئيس غير منتمى لحزب. مع ذلك فان التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في 16 أبريل الماضي، تسمح للرئيس أن يكون عضوا بحزب سياسي.

وكان أردوغان قد اضطر لترك الحزب، عندما تولى رئاسة تركيا منذ ثلاثة أعوام.

ووقَع أردوغان اليوم الثلاثاء إعلان عضويته في مقر الحزب بأنقرة. وقال أردوغان إنه يعود " لشغفه وحبه".

ومن المقرر أن يعقد الحزب مؤتمرا استثنائيا في 21 مايو الجاري.

وسوف يتم انتخاب أردوغان رئيسا للحزب خلال المؤتمر، ليحل محل رئيس الوزراء بن على يلدريم، الذي دعا اليوم أردوغان للترشح لمنصب رئيس الحزب.

وتناولت كلمة أردوغان اليوم عدة قضايا تتراوح ما بين الصراع السوري و العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.