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كيف تتخلصين من اللون الداكن للإبطين؟

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كيف تتخلصين من اللون الداكن للإبطين؟ كيف تتخلصين من اللون الداكن للإبطين؟

مصراوي Masrawy

كيف تتخلصين من اللون الداكن للإبطين؟

 (د ب أ) -

يندرج اللون الداكن للإبطين ضمن المشاكل الشائعة، التي تفسد جمال المرأة. 

وقالت مجلة "بريجيت" الألمانية إنه يمكن التخلص من اللون الداكن للإبطين بواسطة كريمات التفتيح "Brightening Creams"، موضحة أن هذه الكريمات تعتمد على مواد تفتيح خفيفة، والتي تحد من اختلالات التصبغ حتى لدى البشرة الحساسة. 

وأضافت المجلة في موقعها على الإنترنت أن الجلد تحت الإبطين قد يتخذ لونا بنيا بسبب تراكم خلايا البشرة الميتة. وفي هذه الحالة يمكن التخلص من اللون الداكن للإبطين من خلال وصفة منزلية بسيطة تتمثل في مسحوق الخَبز "Baking Powder"، موضحة أنه يمكن تحضير مُقشِّر يتألف من مسحوق الخبز وزيت جوز الهند لتفتيح الجلد تحت الإبطين.

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مصراوي Masrawy

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