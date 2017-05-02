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بالفيديو- تناول الماء بهذه الطريقة يخلصك من الطاقة السلبية

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بالفيديو- تناول الماء بهذه الطريقة يخلصك من الطاقة السلبية بالفيديو- تناول الماء بهذه الطريقة يخلصك من الطاقة السلبية

مصراوي Masrawy

تناول الماء والتخلص من الطاقة السلبية

كتبت- نرمين الجلاد:

عادة ما نشعر بالخمول والتعب النفسي والجسدي وهي أعراض تنتج عن وجود الطاقة السلبية في جسم الإنسان، والتي تنعكس على السلوك والعلاقات الاجتماعة.

وأوضح الباحث السوري علي منصور كيالي أن الماء يقضي علي الطاقة السلبية ولكن أثبتت أحدث التجارب الأمريكية والأوروبية أننا نشرب ماء "ميتاَ" حيث أن ضغط الماء أو تعبئته داخل أنابيب ومواسير وأيضا الزجاجات البلاستيكية يفقد الماء كل الطاقات الحيوية المتواجدة به.

ويتكون جسم الإنسان من أكثر من 70% من الماء ولذلك تم اجراء التجارب ووجد أن أقرب مادة للإنسان في الطبيعة هي الفخار، وقد تم إجراء التجربة على ماء بعد إنزاله من الزجاجة البلاستيك وتحليل العناصر الحيوية التي به فوجد أنه تم قتل اكثر من 80% من العناصر المفيدة فيه ومن الفيتامينات الحيوية فيها وأصبح الماء ميت بدون حيوية.

وتم تكرار التجربة في عناصر مختلفة مثل الزجاج والاستانلس والألومنيوم والنحاس والفخار والخزف ووجد من التجربة أن الفخار هو المادة الوحيدة التي أعادت للماء كل الطاقة الحيوية كما ثبت من التجربة مقاومة الفخار للبكتريا الضارة الموجودة بالماء مما يجعله صالحا للشرب والطهي.

ويساهم شرب كمية كبيرة على معدة فارغة مرة كل أسبوع على الأقل في تصريف جزء من الطاقات السلبية ويقوي الصحة النفسية والجسدية والروحانية، ويفضل القيام بتمرين بسيط عند الشرب عن طريق أخذ نفس عميق 10 مرات قبل الشرب ثم شرب الماء مع تخيل طاقه زرقاء بنفسجية تدخل إلى الخلايا وتنقيها من الطاقات السلبية المترسبة.

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