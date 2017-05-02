القبض على "البلكيمي" في مدينة السادات بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

ألقت قوات أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، القبض على أنور البلكيمي، عضو مجلس النواب السابق عن حزب النور السلفي؛ لهروبه من أحكام قضائية بالحبس في 3 قضايا "شيكات، إيصالات أمانة، وتبديد".

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات بضبط أنور سعيد البلكيمى 49 عامًا، مقيم بالمنطقة الرابعة في مدينة السادات، وعضو سابق بمجلس النواب عن حزب النور السلفي، هارب من 3 أحكام قضائية في قضايا شيكات وإيصالات أمانة وتبديد، ومطلوب ضبطه وإحضاره.

وجرى عرض المتهم على النيابة لاتخاذ شؤونها.