أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على "البلكيمي" في مدينة السادات بالمنوفية

Google+ Print
القبض على "البلكيمي" في مدينة السادات بالمنوفية القبض على "البلكيمي" في مدينة السادات بالمنوفية

مصراوي Masrawy

أنور البلكيمي

المنوفية - مروة فاضل:

ألقت قوات أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء، القبض على أنور البلكيمي، عضو مجلس النواب السابق عن حزب النور السلفي؛ لهروبه من أحكام قضائية بالحبس في 3 قضايا "شيكات، إيصالات أمانة، وتبديد".

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات بضبط أنور سعيد البلكيمى 49 عامًا، مقيم بالمنطقة الرابعة في مدينة السادات، وعضو سابق بمجلس النواب عن حزب النور السلفي، هارب من 3 أحكام قضائية في قضايا شيكات وإيصالات أمانة وتبديد، ومطلوب ضبطه وإحضاره.

وجرى عرض المتهم على النيابة لاتخاذ شؤونها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية