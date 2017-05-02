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"حلة أكل" تثير الذعر بمركز شرطة منيا القمح

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محضر ضد مرتضى .. غرامة 50 ألف جنيه لعاشور .. شبيه ميسي الإيراني فى برشلونة

هو و هى الكفتة والحواوشي بطريقة

الكفتة والحواوشي بطريقة "البرنس "

رياضة كيف احتفل عمر جابر مع الجماهير بالدوري السويسري؟

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فنون سمية الخشاب: أحمد سعد أهم وأقوى الأصوات على الساحة

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اسلاميات مصراوي يزور قبر

مصراوي يزور قبر "خطيب الأنبياء" الذي لجأ إليه سيدنا موسى بعد خروجه من

الأمم المتحدة تهاجم مصر:

الأمم المتحدة تهاجم مصر: "قلقون من العنف الأمني.. هذا ليس الطريق لمكافحة الإرهاب"إقرأ المزيد 61,633

الخارجية تعلق على انتقادات الأمم المتحدة: نُقيمها لنرى إذا ما تستحق الرد

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السيسي: ندرس توزيع 5 ألاف رأس ماشية شهريًا على الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا

: ندرس توزيع 5 ألاف رأس ماشية شهريًا على الأسر بالقرى الأكثر احتياجًاإقرأ المزيد 27,937

القبض على

القبض على "البلكيمي" في مدينة السادات بالمنوفية

مدير أمن المنوفية يتفقد كمائن الطريق الزراعي بعد حادث

مدير أمن المنوفية يتفقد كمائن الطريق الزراعي بعد حادث "الواحة"

"حلة أكل" تثير الذعر بمركز شرطة منيا القمح

محافظ المنيا: ندرس إنشاء مجمع فندقي عالمي على أرض

محافظ المنيا: ندرس إنشاء مجمع فندقي عالمي على أرض "حليج الأقطان"

بالفيديو- سيارة تدهس شابًا في حادث مروع بالإسكندرية

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بالفيديو - المداخلة الهاتفية الكاملة للرئيس السيسي مع عمرو أديب

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الرئيس السيسي لـ عمرو أديب:

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