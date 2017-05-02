أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ المنيا: ندرس إنشاء مجمع فندقي عالمي على أرض "حليج الأقطان"

Google+ Print
محافظ المنيا: ندرس إنشاء مجمع فندقي عالمي على أرض "حليج الأقطان" محافظ المنيا: ندرس إنشاء مجمع فندقي عالمي على أرض "حليج الأقطان"

مصراوي Masrawy

اجتماع محافظ المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، الانتهاء من إعداد دراسة خاصة لاستغلال المساحة المقامة عليها شركة حليج الأقطان الواقعة بمنطقه دماريس على كورنيش النيل، وتقدر مساحتها بحوالي ما يقرب من 75 فدان، وتصل قيمتها المادية إلى 20 مليار جنيه.

وأضاف "البديوي" خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا ولفيف من عمداء وأساتذة الجامعة، أن الدراسة المطروحة تتضمن إنشاء مجمع سكني "عمارات سكنية" ناحية الجهة المطلة على ترعه الإبراهيمية، وإنشاء منتجع فندقي على أعلى مستوى يطل على نهر النيل.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة للصناعات النسيجية "مدينة المنسوجات" على مساحة 306 فدان بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، إذ جرى الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه المدينة ستكون بمثابة بداية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى.

وأضاف: "أنه من المنتظر صدور قرار هيئة الاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها "منطقة حرة" وهناك حزمة من الحوافز في الاستثمار سيتم تخصيصها لصادرات المنطقة".

وتابع إن مدينة الصناعات النسيجية "حلم طال انتظاره"؛ لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية بالمحافظة خاصة أن لديها الكثير من المقومات، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية، واصفًا مدينة المنسوجات بأنها "مشروعا قوميًا"

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية