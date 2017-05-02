محافظ المنيا: ندرس إنشاء مجمع فندقي عالمي على أرض "حليج الأقطان"

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، الانتهاء من إعداد دراسة خاصة لاستغلال المساحة المقامة عليها شركة حليج الأقطان الواقعة بمنطقه دماريس على كورنيش النيل، وتقدر مساحتها بحوالي ما يقرب من 75 فدان، وتصل قيمتها المادية إلى 20 مليار جنيه.

وأضاف "البديوي" خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا ولفيف من عمداء وأساتذة الجامعة، أن الدراسة المطروحة تتضمن إنشاء مجمع سكني "عمارات سكنية" ناحية الجهة المطلة على ترعه الإبراهيمية، وإنشاء منتجع فندقي على أعلى مستوى يطل على نهر النيل.

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة للصناعات النسيجية "مدينة المنسوجات" على مساحة 306 فدان بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، إذ جرى الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه المدينة ستكون بمثابة بداية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى.

وأضاف: "أنه من المنتظر صدور قرار هيئة الاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها "منطقة حرة" وهناك حزمة من الحوافز في الاستثمار سيتم تخصيصها لصادرات المنطقة".

وتابع إن مدينة الصناعات النسيجية "حلم طال انتظاره"؛ لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية بالمحافظة خاصة أن لديها الكثير من المقومات، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية، واصفًا مدينة المنسوجات بأنها "مشروعا قوميًا"