بالصور.. أهالي المنوفية يشيعون جنازة شهيد الشرطة بكمين الدائري

المنوفية ـ مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي قرية جريس بمركز أشمون بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد، من قوة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، الذي استشهد إثر إطلاق نار على كمين بالطريق الدائري بين المقطم ومدينة نصر.

أدى الأهالي صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد الحاج إبراهيم بالقرية، أعقبتها جنازة عسكرية بحضور عدد من القيادات الأمنية، مرددين هتافات مناهضة للإرهاب، ومنها: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".