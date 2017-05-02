مدير الكرة بـ«سموحة» يوضح حقيقة التفاوض مع لاعبين جدد

التحرير

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نفى عاطف حنفي، مدير الكرة بفريق سموحة، دخول النادي في مفاوضات مع لاعبين جدد في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مؤمن سليمان، يسعى إلى توفير التركيز داخل الفريق، مشيرًا إلى أن نشر تلك الشائعات يؤثر على اللاعبين.

وأضاف حنفي في تصريحات لـ«التحرير»، اليوم: «لدينا هدف الآن وهو المنافسة على مركز متقدم بالدوري إضافة إلى مباريات الكونفدرالية».

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وأكد حنفي «أن الصفقة الوحيدة التي أبرمها النادي هي ضم وليد حسن لاعب وسط الإنتاج الحربي، الذي وقع على تعاقد لمدة موسمين لوجود شرط جزائي في تعاقده مع الإنتاج يبلغ 400 ألف جنيه».