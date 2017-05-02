أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مدير الكرة بـ«سموحة» يوضح حقيقة التفاوض مع لاعبين جدد

Google+ Print
مدير الكرة بـ«سموحة» يوضح حقيقة التفاوض مع لاعبين جدد مدير الكرة بـ«سموحة» يوضح حقيقة التفاوض مع لاعبين جدد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى عاطف حنفي، مدير الكرة بفريق سموحة، دخول النادي في مفاوضات مع  لاعبين جدد في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مؤمن سليمان، يسعى إلى توفير التركيز داخل الفريق، مشيرًا إلى أن نشر تلك الشائعات يؤثر على اللاعبين.

وأضاف حنفي في تصريحات لـ«التحرير»، اليوم: «لدينا هدف الآن وهو المنافسة على مركز متقدم بالدوري إضافة إلى مباريات الكونفدرالية».

شاهد أيضا

وأكد حنفي «أن الصفقة الوحيدة التي أبرمها النادي هي ضم وليد حسن لاعب وسط الإنتاج الحربي، الذي وقع على تعاقد لمدة موسمين لوجود شرط جزائي في تعاقده مع الإنتاج يبلغ 400 ألف جنيه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة