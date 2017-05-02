«أودي» تطرح «Q5» لمنافسة «مرسيدس GLC» و«جاجوار A-pace»

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تسعى شركة "أودي" الألمانية التابعة لكيان "فولكس فاجن" العملاقة، إلى وضع اللمسات الأخيرة، استعدادًا لطرح سيارتها "Q5” بشكل جديد كليًا.

ووفقًا لموقع "كار سكوب"، فإن الشركة الألمانية ستهدف لتقديم نموذج جديد للسيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، لاسيما مع زيادة الطلب بشكل واضح على الطرز ذات الدفع الرباعي على مستوى العالم.

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وتنافس "Q5” بنسختها الجديدة كليًا، مجموعة من الإصدارات العالمية التي تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض الكدمجة، على غرار "جاجوار A-Pace" و"مرسيدس GLC".