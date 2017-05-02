«هيونداي» تستعين بشركة صينية لصناعة البطاريات الكهربائية

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استعانت شركة "هيونداي" العملاقة، بإحدى أكبر الكيانات الصينية لإمدادها بالبطاريات الخاصة بالإصدارات الكهربية للشركة الكورية.

وبحسب صحيفة "نيكاي" اليابانية، فإن اختيار "هيونداي" قد وقع على شركة "فوجيان" الصينية للصناعات التقنية، لتصنيع البطاريات الكهربائية لإصدارات الشركة الكورية، وذلك ضمن خطتها لتطوير إصدداراتها من هذا الطراز.

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وتسعى الشركة الكورية لغزو الأسواق الصينية في 2018، لاسيما بعد عرضها عدد من إصداراتها الكهربية لسلسلة "إيونيك" خلال معرض شانجهاي الدولي للسيارات الشهر الماضي.