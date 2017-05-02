حقيقة خلعها الحجاب وخسارة وزنها| ما لا تعرفه عن دعاء رجب

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حالة من الجدل أثيرت حول الفنانة دعاء رجب، بسبب ظهورها في كواليس مسلسل "إزي الصحة"، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل، بشعرها وبدون حجاب، وهو الأمر الذي أثار اندهاش عدد كبير من محبيها الذي أبدو اندهاشهم من قرارها المفاجئ وتساءل بعضهم هل خلعت دعاء رجب الحجاب أم إن تلك "باروكة" اضطرت لارتدائها لتناسب تقديمها الدور فقط.

في وسط ذلك لم يتعرف الكثيرين على الفنانة الشابة دعاء رجب، ونرصد أبرز المعلومات عنها خلال التقرير التالى..

ولدت دعاء رجب في 11 أكتوبر 1983 ودرست في كلية تجارة.

بدأت مشوارها بالتمثيل على مسرح الجامعة وساقية الصاوي، وبحسب بعض التقارير فمسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" يعتبر هو أول أعمالها في الدارما التليفزيونية في 2010.

أفادت أيضًا بعض التقارير الصحفية، أن والدها كان ممثلًا لبعض الأدوار الثانوية وأنه جعلها تعشق التمثيل منذ صغرها.

اشتركت في العديد من الأعمال الفنية سواء على مستوى الدراما السينمائية أو التلفزيونية، مثل كيد النسا الجزء الأول والثاني، ودكتور أمراض نسا، وخطوط حمراء، وولي العهد، والشك، والكيف، وعسل أبيض، وهيبتا، وغيرها.



تتمنى العمل مع الفنان آسر ياسين، فصرحت خلال أحد حواراتها الصحفية بانها تتمني العمل مع الكثير من النجوم على رأسهم آسر.

يعتبر مسلسل "كيد النسا" هو السبب في شهرتها، وتقول عن ذلك الدور: "مسلسل كيد النسا كان من أهم الأدوار الكبيرة التى شاركت فيها وحقق نجاح كبير، وكنت سعيدة بهذا الدور جدآ ونجاحى فى هذا العمل يرجع أكيد لتوجيهات المنتج والمخرج".

خضعت دعاء لرجيم قاسي جعلها تفقد الكثير من وزنها رغبة منها أن تحطى بأدوار آخرى تثبت فيها نفسها أمام الشاشات، غير أدوار الفتاة البدينة التى تعشق الأكل باستمرار.

وعن النظام الذي اتبعته، قالت: "تناول وجبات غنية بالكالسيوم والحديد وبنسبة قليلة جدًا، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والسير لساعات طويلة يوميًا".

وحول حجابها دائمًا ما تصرح دعاء بانها لست محجبة ولكنها "محتشمة"، مشيرًة إلى إنها إذا كانت محجبة لابد أن تلتزم بفريضته وذلك سوف يبعدها عن التمثيل وفي النهاية هذة هي علاقة بينها وبين ربها.