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بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد موقع منفذ الجميل الجمركي ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الإسكان يتفقد موقع منفذ الجميل الجمركي ببورسعيدنائب وزير الإسكان يتفقد موقع منفذ الجميل الجمركي ببورسعيد

نائب وزير الإسكان يتفقد موقع منفذ الجميل الجمركي ببورسعيد (2)نائب وزير الإسكان يتفقد موقع منفذ الجميل الجمركي ببورسعيد (2)

نائب وزير الإسكان يتفقد موقع منفذ الجميل الجمركي ببورسعيد (3)نائب وزير الإسكان يتفقد موقع منفذ الجميل الجمركي ببورسعيد (3)

نائب وزير الإسكان يتفقد موقع منفذ الجميل الجمركي ببورسعيد (4)نائب وزير الإسكان يتفقد موقع منفذ الجميل الجمركي ببورسعيد (4)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

​تفقد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، اليوم الثلاثاء، الموقع المقترح لنقل منفذ الجميل الجمركي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية خلال مرافقته لنائب الوزير، أن نقل المنفذ الجمركي من الموضوعات المهمة لاكتساب مساحات جديدة من الأراضي، وزيادة الامتداد العمراني للمحافظة، مشيرا إلى الاستقرار على الموقع الجديد وبدء إجراءات التنفيذ.

كان محافظ بورسعيد، استقبل نائب وزير الإسكان، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مع الأجهزة المعنية، لمناقشة ملف تطوير العشوائيات بالمحافظة، وأعلن درويش، عن خلو المحافظة من العشوائيات بنهاية العام الجاري.

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