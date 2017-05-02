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بالصور.. انطلاق سباق الدرجات الهوائية بمشاركة 200 متسابق في الأقصر

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مصراوي Masrawy

سباق الدرجات الهوائية في الأقصر (3)سباق الدرجات الهوائية في الأقصر (3)

سباق الدرجات الهوائية في الأقصرسباق الدرجات الهوائية في الأقصر

سباق الدرجات الهوائية في الأقصر (2)سباق الدرجات الهوائية في الأقصر (2)

الأقصر – محمد محروس:

انطلق من أمام معبد الكرنك بمدينة الأقصر، ظهر اليوم الثلاثاء، سباق الدرجات الهوائية بمشاركة 200 متسابق من الهواة.

وقال محمود الحلو، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، إن السباق مقام برعاية الدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، وبتنظيم الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، واللواء محمد نور سالم، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية للشباب والرياضة، وحفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

وأشار "الحلو" إلى أن الفائز بالمركز الأول يحصل على 1000 جنيه، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 900 جنيه، والثالث 800 جنيه، والرابع 700 جنيه، والخامس 600 جنيه، والسادس 500 جنيه، ومن السابع حتى العاشر 200 جنيه.

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