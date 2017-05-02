تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة بشبكة تجارة الأعضاء 45 يومًا

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 26 متهمًا بينهم سيدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية "الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية"، والاستيلاء على المال العام، بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون.

وكشفت تحقيقات النيابة عن استغلال المتهمين مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.