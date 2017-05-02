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أبيدال: موناكو الأقرب للفوز على يوفنتوس

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أبيدال: موناكو الأقرب للفوز على يوفنتوس أبيدال: موناكو الأقرب للفوز على يوفنتوس

التحرير

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أشار المدافع الفرنسي السابق إيريك أبيدال، إلى امتلاك موناكو أفضلية كبيرة للفوز على يوفنتوس في نصف نهائي دوري أوروبا، كون الفريق الفرنسي يدخل المباراة دون المعاناة من أي ضغوط، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح أبيدال أن مباراتي الذهاب والإياب، ستكونان في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أنه على الورق يعد يوفنتوس الفريق الأقرب للفوز، نظرًا لامتلاكه الخبرة في التعامل مع تلك البطولة، بينما يعد وصول موناكو إلى تلك المرحلة مفاجأة كبيرة.

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وأضاف أبيدال أنه يرى موناكو الأقرب للفوز لعدم خوضهم المباراة تحت ضغط مثل يوفنتوس، مشيرًا إلى أن الفريق الفرنسي قدم عملًا كبيرًا منذ بداية البطولة للوصول إلى تلك المرحلة المتقدمة بفعل الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب، القادرين على تحقيق المفاجأة أمام السيدة العجوز.

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