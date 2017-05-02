فالكاو يستشهد بمباراة أتالانتا لهز شباك يوفنتوس

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أشار المهاجم الكولومبي، راداميل فالكاو، إلى حاجة موناكو لمشاهدة مباراة أتالانتا الأخيرة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي، لإدراك عدم استحالة التسجيل في شباك اليوفي قبل مواجهة الفريقين غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية.

وأوضح فالكاو أن التسجيل في شباك يوفنتوس ليس سهلا على الإطلاق بسبب التنظيم الدفاعي الشديد الذي يتمتع به الفريق الإيطالي، كما تمتلك السيدة العجوز تشكيلة مميزة من اللاعبين يمنحون التوازن الكبير للفريق.

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وأضاف المهاجم الكولومبي أنه وعلى الرغم من فشل برشلونة في تسجيل أي هدف في شباك يوفنتوس في ربع النهائي إلا أن أتالانتا نجح في تسجيل هدفين، ولا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم.

وأثني فالكاو على بوفون مشيرا إلى أنه حارس عظيم وأنه معجب به للغاية ولم يواجهه من قبل في أي منافسة، مؤكدا على أن تسجيل هدف في مرماه سيكون أمرًا خاصًا للغاية.