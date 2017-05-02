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السيسي يجتمع برئيسي الحكومة والمخابرات العامة و7 وزراء

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السيسي يجتمع برئيسي الحكومة والمخابرات العامة و7 وزراء السيسي يجتمع برئيسي الحكومة والمخابرات العامة و7 وزراء

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عقد الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

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وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الداخلية قدم تقريرًا عن ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرّض له عدد من رجال الشرطة في أثناء اضطلاعهم بمهامهم في تأمين الطرق بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن الرئيس أعرب عن خالص تعازيه فى ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل، مشددًا على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلّي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد.

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