نائب: مستخدمو «فيسبوك» تجاوزوا الأخلاق المتعارف عليها

التحرير

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أعلن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أنه سيتقدم بمشروع قانون تقنين استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء لمجلس النواب موقعا من 60 نائبًا.

وأضاف عبد الستار أن القانون سُيحال للجنة مشتركة بين التشريعية والاتصالات بعد إرسالة من قبل رئيس المجلس، وسأطلب حضور وزيري الاتصالات وشئون مجلس النواب أثناء المناقشة.

وأشار عبدالستار، لـ"التحرير"، إلى أن مشروع القانون هدفه تقنين استخدام "فيسبوك" وسيكون الدخول عليه مجانا دون دفع أي رسوم، ولكن بشروط وهي كتابة بيانات المستخدم كالرقم القومي، ورقم الموبايل، والإيميل الذى يرغب فى الحصول عليه، وعنوان السكن، كما تفعل دولة الصين وهو إنشاء موقع خاص بها.

وأكد النائب، أن القانون سيحافظ على الأمن القومي المصري، وخاصة بعد تعرض الدولة لموجه من الإرهاب مؤخرًا، والتي استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة، والمدنين، وتم التخطيط بين الإرهابين لتنفيذ جرائهم عبر "فيسبوك"، وسرعة التواصل بينهم.

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وأوضح، أن القانون سيمنع الاستخدام السيئ لـ"فيسبوك" نظرًا لأن 70% من مستخدميه يتعاملون معه بشكل سيئ، ويدخل عليه ما يقرب من 20 مليون مصري بشكل يومي، مشيرا إلى أن أغلبية المستخدمين تجاوزوا كل الأخلاقيات المتعارف عليها، من سب وقذف للأشخاص، وانتهاك أعراض النساء ونشر صور مخلة لهم، مشددا على ضرورة الحفاظ على المجتمع والأسرة المصرية والأجيال القادمة من الانحدار الأخلاقي.

واعتبر النائب، أن "فيسبوك"، "بلوى كبيرة" وهو الخطر القادم من دول الغرب ويكون لديهم أجندات معينة، لافتا إلى أنه سيتم منح مستخدمي موقع التواصل مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد مرور هذه المهلة يجب على الجهاز القومي للاتصالات بإغلاق الأكونت حتى يوفق أوضاعه ويلتزم بنصوص القانون.

وتابع: "هناك من يستخدم الأسماء الوهمية علي "فيسبوك"، لسب وقذف الأشخاص، ولابد من تحديد هوية الشخص ومحاسبته إذا أخطأ في حق الآخر أو استخدمه في طرق غير مشروعة.

وذكر أن مشروع القانون يتضمن مادتين للعقوبة يحاسب عليها المخالفين له، الحبس مدة 6 أشهر قد تصل إلى سنة ، وغرامة خمسة آلاف جنيه قد تصل لزيادة أو إحدى هاتين العقوبتين.