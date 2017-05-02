نائب وزير الصحة: نتصدى بكل قوة للعنف ضد الأطفال

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أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، أن المجلس المجلس القومى للأمومة والطفولة، يوفر خطوط اتصال مجانية للتصدى لظاهرة العنف ضد الأطفال فى مختلف ربوع مصر، وهم خط نجدة الطفل الداعم للأطفال، وأيضاً خط الطفل المعاق، وخط المشورة الأسرية.

وقالت مايسة، خلال تصريحات صحفية، على هامش توقيعها بروتوكول تعاون مع محافظة أسوان، ومنظمة اليونيسيف لتفعيل منظومة حماية الأطفال داخل محافظة أسوان، أنه عقب تلقى البلاغات والإخطارات تقوم لجان مختصة بتحليلها والتعامل معها فورا بشأن فيه نوعا من المسئولية الكاملة، من أجل حماية الأطفال الذين يتعرضون للعنف سواء الجسدى أو النفسى.

وأضافت أن قضية الأطفال الذين تعرضوا للعنف مؤخرا، قضية محورية بدأت مرتبطة بالنمو السكانى، والتقدم الاقتصادى للدولة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من خلال حلقات مختلفة للتصدى لظاهرة عنف الأطفال.

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وقال "برونو مايس" الممثل القُطرى لمنظمة اليونيسيف، إن المنظمة تركز فى برامج حماية الطفل، على المناطق والمحافظات الحدودية التى تحتوى على عدد كبير من الأطفال اللاجئين عبر الحدود الجنوبية فى هجرة غير شرعية، مضيفاً أن اليونيسيف تدعم جهد الحكومة المصرية حتى يتم دعم السياسات الداعمة للطفل.

وأضافت أن أسوان منطقة عبور للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، من جهته رفض محافظ أسوان مجدى حجازى هذا التعبير، مؤكدا أن حدود مصر الجنوبية سواء مع السودان أو ليبيا مؤمنة تماما.