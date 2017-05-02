أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

Google+ Print
البورصة تربح 5.2 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تربح 5.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه بإجمالي تداولات 4.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيددة بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 12530.32 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 586.72 نقطة، أما مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاع أيضًا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1346.52 نقطة.

شاهد أيضا

ومالت تعاملات العرب نحو الشراء بصافي مشتريات 26.6 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيعي 18.5 مليون جنيه و 8.08 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة