البورصة تربح 5.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه بإجمالي تداولات 4.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيددة بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 12530.32 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 586.72 نقطة، أما مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاع أيضًا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1346.52 نقطة.

شاهد أيضا

ومالت تعاملات العرب نحو الشراء بصافي مشتريات 26.6 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيعي 18.5 مليون جنيه و 8.08 مليون جنيه.