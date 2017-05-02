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فرج عامر: نجاح الجيش في سيناء جعل الإرهابيين يفرون إلى داخل البلاد

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فرج عامر: نجاح الجيش في سيناء جعل الإرهابيين يفرون إلى داخل البلاد فرج عامر: نجاح الجيش في سيناء جعل الإرهابيين يفرون إلى داخل البلاد

التحرير

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‫أدان النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين الدائري بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة وإصابة عدد آخر من المجندين.

وأضاف عامر، في تصريح له إن هذا الحادث الجبان يزيد قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية والدولة والشعب قوة وصلابة في مواجهة جماعة الإخوان "الإرهابية" وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة "المارقة"، مناشدًا المصريين بمساندة جهود الدولة في تضييق الخناق على الإرهابيين من خلال إبلاغ أجهزة الأمن عن الخلايا الإرهابية في أي مكان داخل .

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وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن نجاح الجيش والشرطة في مواجهة الإرهابيين داخل سيناء جعلهم يفرون إلى داخل البلاد وهو ما يتطلب رصد تحركاتهم والإبلاغ عنهم للقبض عليهم ومحاكمتهم محاكمات سريعة لتخليص البلاد من شرورهم.

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التحرير

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