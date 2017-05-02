مصرع عامل في حريق بسبب أنبوبة بوتاجاز بالمنيا

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لفظ عامل، أنفاسه الأخيرة، حرقا، إثر اشتعال النار في أسطوانة "بوتاجاز" داخل منزله بمركز ملوي بالمنيا.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمصرع "صيام" 45 عاما، عامل، إثر اندلاع لهب البوتاجاز داخل منزله ما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثانية بنسبة أكثر من 80% وتم نقله من مستشفى ملوي العام، حيث لقي مصرعه.

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بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى تبين إصابته بصدمة عصبية من شدة الألم وهبوط حاد بالدورة الدموية بسبب اختلال بلازما الدم وهبوط حاد بالدورة التنفسية بسبب فشل التنفس بسبب غازات الاحتراق أول وثاني وثالث أكسيد الكربون، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الظروف والملابسات.