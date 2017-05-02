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فيديو| نائب يعتذر لـ«الطيب» بعد توقيعه على تعديل قانون الأزهر

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فيديو| نائب يعتذر لـ«الطيب» بعد توقيعه على تعديل قانون الأزهر فيديو| نائب يعتذر لـ«الطيب» بعد توقيعه على تعديل قانون الأزهر

التحرير

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تقدم النائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، باعتذار لشيخ الأزهر أحمد الطيب، بعدما وقع على التعديل الذي يخص قانون الأزهر الشريف، المقدم من النائب محمد أبو حامد، مبديًا أسفه على ذلك.

وأوضح "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه وقع على القانون لثقته في النائب محمد أبو حامد، خلال أحد جلسات البرلمان، ولم تكن هناك فرصة لقراءة نص القانون مسبقًا، مؤكدًا أنه أخطأ بعدم قراءة القانون.

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وأكد أن الأزهر منارة الشرق والإسلام، وصدر العلم للدول التي نزل بها الإسلام، وعلماء الأزهر هم حملة للقرآن والعلم.

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التحرير

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