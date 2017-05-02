رغم تثبيت الدولار الجمركي..خبراء: أسعار السلع لن تنخفض إلا بشرط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه، وذلك بداية من مايو الجاري، ولمدة شهر واحد.

ويعرف الدولار الجمركي، بأنه السعر الذي يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، ويتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالي فهو القيمة الذي تُحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

وقال الدكتور علاء رضوان عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن "تثبيت سعر الدولار الجمركي لا يؤثر على أسعار السلع خلال شهر رمضان"، موضحًا أن غالبية التجار قاموا باستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية مع سعر الدولار المرتفع والذى بلغ نحو 18.5 جنيه.

وأضاف "رضوان" في تصريحات لـ"التحرير"، أن الأسعار لن تخفض بدون قيام الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة لا تقل عن نحو 6 أشهر، حتى تنضبط حالة الأسواق.

و وفقًا لقرارات وزارة المالية، فقد تم تثبيت سعر الدولار الجمركي بداية من شهر فبراير الماضى ليسجل نحو 16 جنيهًا، ثم خفضه أيضًا بواقع 25 قرشًا بداية شهر مارس الماضي مُسجلًا نحو 15.75جنيه، ثم رفعه منتصف الشهر إلى 17 جنيهًا.

شاهد أيضا

ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضي.

من جانبه قال أحمد نوح عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية: إن "الشعبة طالبت أكثر من مرة بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة 3 أشهر حتى ينعكس ذلك على أسعار السلع في الأسواق"، لافتًا إلى أن تثبيت السعر لمدة شهر واحد غير كافى تمامًا، خاصة وأن غالبية المستوردين يحصلون على الدولارات اللازمة لإتمام العمليات الاستيرادية من السوق الموازية بسعر يتجاوز الـ19 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية والبنوك نحو 18.13 جنيه للبيع، ونحو 18.02 جنيه للشراء، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وفى نفس السياق قال الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن "تثبيت أو تخفيض سعر الدولار الجمركي لم يُحدث أي تغيير نهائيًا في أسعار السلع بالأسواق"، مشيرًا إلى أن غالبية التجار والمصنعين يبيعون السلع بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، وبالتالي فلابد للحكومة التشديد على مراقبة الأسواق، ومحاربة جشع التجار خلال الفترة المقبلة استعدادًا لقدوم شهر رمضان.