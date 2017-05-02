«الإسكان»: فتح باب الحجز بأراضي «بيت الوطن» للمصريين بالخارج غدا

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قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه من المقرر فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، للمصريين المقيمين بالخارج غدًا من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح يونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «ON Live»، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم طرح 3738 قطعة أرض في 9 مدن جديدة على مستوى الجمهورية وبأماكن متميزة، و6220 وحدة سكنية بمدينتى والرحاب.

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وأضاف أنه من شروط حجز الأراضي، أن يكون الشخص مصري الجنسية، ولا تقل سنه عن 21 عامًا، والدفع يكون عن طريق التحويل الدولاري للبنك المركزي.