قبيلة "الترابين" تنشر صور سيارات التكفيريين وأسلحتهم بسيناء
قبيلة الترابين تنشر صور 8 قتلى من التكفيريين وأسلحتهم بسيناء (1)
قبيلة الترابين تنشر صور 8 قتلى من التكفيريين وأسلحتهم بسيناء (2)
قبيلة الترابين تنشر صور 8 قتلى من التكفيريين وأسلحتهم بسيناء (3)
قبيلة الترابين تنشر صور 8 قتلى من التكفيريين وأسلحتهم بسيناء (4)
قبيلة الترابين تنشر صور 8 قتلى من التكفيريين وأسلحتهم بسيناء (5)
قبيلة الترابين تنشر صور 8 قتلى من التكفيريين وأسلحتهم بسيناء (6)
قبيلة الترابين تنشر صور 8 قتلى من التكفيريين وأسلحتهم بسيناء (7)
كتب ـ أشرف سويلم:
أصدر الشيخ موسى الدلح، المتحدث الإعلامي باسم قبيلة الترابين، بيانا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، يوضح فيه تفاصيل تصدي شباب القبيلة لخلية إرهابية تابعة لتنظيم "بيت المقدس" وقتل 8 عناصر تكفيرية، وضبط 3 آخرين بينهم "قائد شرطة الحسبة الإسلامية"، مصحوبا بصور لأسلحتهم المضبوطة وسياراتهم المدمرة.
وقال البيان: "في تمام الخامسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، رصدنا 4 سيارات دفع رباعي في العجراء جنوب رفح، فتم التعامل معها وإعطابها، وحدثت اشتباكات كبيرة بين شبابنا وبين علوج الدواعش، ما أسفر عن مقتل 8 تكفيريين والقبض على 3 آخرين، بينهم مسؤول الحسبة في تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش عن منطقة جنوب رفح والشيخ زويد، ولله الحمد لم يسفر الحادث عن أي خسائر في صفوف شبابنا".
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