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ملكة جمال الغردقة تطلق حملة لتنشيط السياحة

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ملكة جمال الغردقة تطلق حملة لتنشيط السياحة ملكة جمال الغردقة تطلق حملة لتنشيط السياحة

مصراوي Masrawy

ملكة جمال الغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض:

تستعد نجوى سيد محمد، إحدى المسابقات المشاركات في مسابقة ملكة جمال الغردقة لعام 2012، لإطلاق حملة "this is hurghada" علي موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك "خلال شهر مايو الجاري.

وقالت "نجوى" في تصريحات صحفية، إنها بصدد إنشاء حملة على "فيس بوك"؛ لتحسين الصورة الذهنية عن عامة ومدينة الغردقة خاصة، تأكيدًا على أمن وأمان المقصد السياحي المصري.

وأوضحت "نجوى" أنها ستدرج صور وفيديوهات عن الأماكن السياحية في مدينة الغردقة والطبيعة الساحرة التي تحتضنها مناطق سهل حشيش ومكادي والجونة والجزر السياحية ومراكز الغوص ورحلات السفاري ومساجد وكنائس الغردقة العتيقة.

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