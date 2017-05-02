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جلسة مغلقة لإعادة سماع أقوال المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز"

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جلسة مغلقة لإعادة سماع أقوال المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" جلسة مغلقة لإعادة سماع أقوال المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز"

مصراوي Masrawy

مغتصب طفلة البامبرز

الدقهلية- رامي القناوي:

بدأت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مختار شلبي، منذ قليل، جلسة إعادة سماع أقوال إبراهيم محمود الرفاعي، المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز"، في جلسة مغلقة بغرفة المداولة، قبل صدور الحكم في جلسة علنية.

وكان مصدر قضائي، أكد لـ"مصراوي" تغيير عضو اليمين للدائرة، ما يترتب عليه إعادة سماع أقوال المتهم من جديد.

وشهدت قاعة المحاكمة، تواجدا أمنيا مكثفا، مع فرض تصاريح دخول لجميع وسائل الإعلام لتغطية الجلسة، وسط حضور عدد كبير من المحامين، وأسرة المجني عليها لرصد لحظة النطق بالحكم، فيما اختفت أسرة المتهم عن المشهد.

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مصراوي Masrawy

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