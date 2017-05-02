حبس وعزل ١٧ أمين شرطة لإضرابهم عن العمل بجنوب سيناء

جنوب سيناء - أحمد السيد

قضت محكمة جنح جنوب سيناء برئاسة المستشار محمد الفرجاني، اليوم الثلاثاءـ بمعاقبة ١٧ أمين شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، بالحبس مدة عام، وعزل من الوظيفة وغرامة ٥٠٠ جنيه لكل منهم في قضية الإضراب عن العمل والتجمهر وتعطيل مرفق عام.

كان عددٌ من أمناء الشرطة، قد نظموا إضرابًا عن العمل في يناير الماضي بعد قرار وزير الداخلية بأن يتساوي الأفراد وأمناء الشرطة مع الضباط في نظام التشغيل والإجازات، ويكون نظام العمل في جنوب سيناء بمختلف الأقسام والنقاط الأمنية ٢٠ يوم عمل و١٠ أيام راحة.

واعترض أمناء الشرطه على القرار، ورفضوا النزول لعملهم، فتعاملت مديرية أمن جنوب سيناء معهم بالقوة وألقت القبض على ٦٧ أمين شرطة ووجهت لهم النيابة تهم الإضراب عن العمل والتجمهر وتعطيل مرفق عام.

وأحالت النيابة العامة برئاسة المستشار خالد عيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب سيناء، ٥٠ منهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناءـ، وجارٍ محاكمتهم خلال ساعات، أما الـ ١٧ أمين شرطة الآخرين، فتمت إحالتهم إلى محكمة الجنح التي قضت حكمها المتقدم.