إطلاق حملة قومية للوقاية من "الأورام".. وتقليل نسبة الإصابة لـ٤٠٪- صور

كتبت- مادي غيث:

تصوير- محمود أبو ديبة:

أطلقت اللجنة العليا للأورام، التي تضم في عضويتها ممثلين للجيش والشرطة والصحة والجامعات المصرية، وكذلك المجتمع المدني، وعميد المعهد القومى للأورام، حملتها للوقاية من المرض وخطتها الاستراتجية و القومية حتى 2020 لتقليل احتمالات الإصابة به بنسبة 40% عن طريق خطة للتوعية والكشف المبكر.

وتستهدف الحملة- بحسب ما أعلنته خلال المؤتمر الدولي السادس لأورام الجهاز الهضمي والكبد، الثلاثاء- ثلاثة محاور، هي: التدخين، والتغذية الصحية، والرياضة، مشيرًا إلى أنه يصاب بالأورام حوالي 113 ألف حالة جديدة سنويًا، بما يعادل حوالي 13 حالة جديدة كل ساعة، ويزيد هذا العدد 350 ألف حالة مرضية سنويًا في 2050.

كما ستطلق اللجنة العليا للأورام استراتجيتها المنسقة مع منظمة الصحة العالمية.

وقال هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام، إن المؤتمر الدولي السادس لأورام الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية والبروستاتا، سيصدر ٤ توصيات علمية عالمية بمشاركة أمريكية- أوروبية عن علاقة علاجات الفيروسات الكبدية بأورام الكبد وإمكانية استخدامها في أورام الكبد من عدمه.

بالإضافة إلى إصدار الخطوط الاسترشادية لعلاج أورام القولون وأمراض البروستاتا، والكبد الأولية، فيما يقام لأول مرة ورشة عمل للإنسان الآلي في جراحة الأورام، واستخدام الدمى لإجراء مناظير المثانة بمشاركة الجمعية الأوروبية لجراحة الأورام ESSO.