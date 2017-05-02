إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بشجرة بمدينة نصر - (صور)

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة بشجرة بعد تخطيها الجزيرة الوسطى أمام الجهاز المركزي للمحاسبات، أدى إلى حدوث كثافات مرورية بالطريق.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المرورية بوقوع حادث اصطدام سيارة في شجرة على جانب الطريق بالقرب من الجهاز المركزي للمحاسبات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وتسبب في ظهور كثافات مرورية، وأمر اللواء علاء متولي مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات.