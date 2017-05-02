رئيس جامعة المنوفية يوافق على التطبيق الفوري لفتوى مجلس الدولة بشأن المرتبات (وثيقة)

مصراوي Masrawy

كتبت- داليا شبل:

قرر الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، اعتماد قرار المجلس الأعلى للجامعات على التطبيق الفوري لفتوى مجلس الدولة، والخاص بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لحكم المادة 15 من القانون 32 لسنة 2015، وكذلك الالتزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس.

ويترتب على تعميم تلك الفتوى على مختلف الجامعات، تحويل البدلات وهي حوالي 90% من المرتب الي أرقام ثابتة بدل من نسب مئوية، وبالتالي حساب العلاوة الدورية علي أساس المرتب وعدم زيادة هذه البدلات مما ترتب عليه نقص شهري في المرتبات يتراوح بين 140 الى 350 جنيه في المرتب من تاريخ تطبيق القرار المذكور بدءً من 1 يوليو 2015 وحتى تاريخه.

وأشر معوض، بالإمضاء على خطاب الإحاطة المرسل للجامعة من المجلس الأعلى للجامعات، مخاطبا الأمين العام للأعلى للجامعات، "السيد الأمين العام تطبيق الفتوى فورًا".

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس استعرض في جلسته الماضية، الكتاب الذي ورد لوزير التعليم العالي من رئيس جامعة بورسعيد والمرفق به كتاب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وقال دكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن قرار رئيس جامعة المنوفية هو أول قرار سريع بالتطبيق الفوري لفتوى مجلس الدولة.

وتابع: "الخطاب أرسل بالفعل لكل الجامعات لكن لم يبادر أي رئيس جامعة حتى الأن بالموافقة على تطبيق القرار".