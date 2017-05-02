رئيس الوزراء يناقش مع وزيرة التخطيط خطة التنمية ٢٠٣٠

كتب- محمد غايات:

وصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مقر المجلس، منذ قليل، لبدء اجتماع مناقشه خطة التنمية 2030 بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويعقد رئيس الوزراء اجتماعًا، مع رئيس شركة الريف المصري عاطر حنورة، وذلك لمناقشه ما تم التوصل إليه في المرحلة الأولى من مشروع المليون فدان، بالإضافة إلى الاستعداد لمرحلة الثانية.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بشأن متابعة الإجراءات الخاصة بمشروع مدينة الأثاث بدمياط.​