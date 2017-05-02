مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ أكثر من 32 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران :

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت نتائج الحملة، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 32 ألفا و321 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ 242 حكما جنائيا، و13 ألفا و617 حكم حبس جزئيا، و3 آلاف و18 حكم حبس مستأنفا، و12 ألفا و324 حكم غرامات، و3 آلاف و120 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.