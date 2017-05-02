"الغضبان": الدولة أنفقت مليار جنيه لتطوير عشوائيات بورسعيد خلال عام

بورسعيد – طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن حجم ما أنفقه صندوق التطوير الحضرى والعشوائيات على المحافظة بلغ 630 مليون وجارٍ إنفاق 200 مليون جنيه، بإجمالي يقارب مليار جنيه خلال عام لبناء 7 ألاف وحدة سكنية، بما يقارب المليار جنيه خلال عام لبناء 7 آلاف وحدة سكنية.

وأشار "الغضبان"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده دكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، بديوان عام المحافظة، إلى أنه بعد إعلان بورسعيد عن مشروعات سكنية يأتي أبناء المحافظات المجاورة لتأجير "عشة" بـ7 ألاف جنيه للحصول علي وحدة سكنية وبالتالي يتم ظلم أهالي المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المرحلة الأولي من محطه الصرف الصحى ستدخل الخدمة بنهاية يونيو المقبل، بطاقة أكثر من 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وذلك بمنطقة الرسوة لدعم شبكة الصرف الصحة بالمحافظة.

ومن المنتظر أن يتفقد نائب وزير الاسكان يرافقه محافظ بورسعيد عدة مناطق من بينها: "هاجوج، الإصلاح، والجناين".