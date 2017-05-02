"جوجل" تطلق الـ"واي فاي" الأفضل في العالم.. وهذا سعره

كتب - هشام عواض:

أصبح الإنترنت وخاصة الـ"واي فاي" لا غنى عنه في أي مكان، لسهولته للدخول إلى شبكة الإنترنت والتصفح، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية المتصلة بالأنترنت على مدار اليوم.

لكن في كثير من الأحيان قد تصادف البعض مشكلة ضعف الشبكة، وهو ما يسبب غضب المستخدمين ولهذا ابتكرت "جوجل" جهاز "واي فاي" فريد ويوفر مزايا أفضل من غيره، بحسب "business insider".

وذكرت الشركة أن الجهاز الجديد يمكنه تغطية جميع أنحاء المنزل، وتوفير إشارة قوية لكافة الأجهزة، حيث يتميز الجهاز بوجود 3 وحدات تعمل كل منها كـ"راوتر" مستقل، مما يجعله أكثر سرعة من الأجهزة الأخرى.

ويستطيع الجهاز تغطية مساحةً تبلغ 420 مترًا مربعًا، ويعتبر الأرخص حتى الآن، ويتراوح سعر الوحدة الواحدة منه بين 126 و151 دولار أي قرابة (2200 و2700 جنيه).