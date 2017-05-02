الزمالك: الغندور ليس عضوًا بالنادي

التحرير

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أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك، عدم صحة ما تردد عن صدور قرار من رئيس النادي مرتضى منصور، بمنع خالد الغندور لاعب الفريق السابق من دخول النادي.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم الثلاثاء: "الغندور لم يتم منعه من دخول الزمالك، لأنه ليس عضوًا عاملا بالنادي حتى يصدر له هذا القرار".

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وأضاف المصدر: "خالد الغندور لم يحضر للنادي منذ فترة طويلة، فمتى تم منعه من دخول النادي؟!".

وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بصدور قرار بمنع خالد الغندور قائد الزمالك السابق، من دخول النادي بسبب هجومه على مرتضى منصور رئيس النادي.