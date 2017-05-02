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خالد الغندور: مرتضى يهتم بنفسه فقط.. ولا يهمه الزمالك

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خالد الغندور: مرتضى يهتم بنفسه فقط.. ولا يهمه الزمالك خالد الغندور: مرتضى يهتم بنفسه فقط.. ولا يهمه الزمالك

التحرير

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هاجم خالد الغندور قائد الأسبق، رئيس القلعة البيضاء ، بسبب منعه من دخول النادي، قائلاً «إن الزمالك أكبر من الجميع».

وقال الغندور، عبر البرنامج الإذاعي الذي يقدمه «الكرة فى ملعبك»: «لماذا تهاجم حازم إمام وتقول بإنه لا ينحاز للزمالك لكن خالد الغندور يُتهم دائمًا بأنه منحاز للزمالك وطالما وقف معك في الحق».

و أضاف لاعب الزمالك السابق: «أن رئيس الزمالك يضع أسماء بعض رموز النادي على البوابات أو الحدائق داخل النادي، حسب أهوائه الشخصية، فمن يتعامل معه بشكل جيد يتم وضع اسمه، ومن يختلف معه يتم رفع اسمه، وآخر مثال ما حدث مع حازم إمام».

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وتابع «مرتضى منصور لا يهمه الزمالك بل نفسه فقط، وما وصلت له الآن وتواجدي في الإعلام بسبب الزمالك الذي نعرف قيمته نحن اللاعبين جيدًا فقد لعبنا بقميصه».

يذكر أن هناك العديد من التقرير التي أشارت إلى أن مرتضي منصور وضع اسم خالد الغندور ضمن القائمة المحظورة من دخول النادي.

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التحرير

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