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ماجدة محمود لـ«التحرير»: استقالة حازم وسحر الهواري ليس لها قيمة

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ماجدة محمود لـ«التحرير»: استقالة حازم وسحر الهواري ليس لها قيمة ماجدة محمود لـ«التحرير»: استقالة حازم وسحر الهواري ليس لها قيمة

التحرير

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قالت ماجدة محمود، المرشحة السابقة في انتخابات اتحاد الكرة، إنها ستترشح على المقعد النسائي في حالة إقامة انتخابات تكميلية، بعد رحيل سحر وحازم الهواري عن مجلس إدارة الاتحاد.

وأكدت ماجدة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم، أنها ستتقدم بطلب لتصعيدها بدلا من سحر الهواري لأنها سبق وحصلت على حكم قضائي باستبعاد سحر من الانتخابات، ولم يكن هناك أي مرشحة أخرى، وبالتالي هي أحق بالتصعيد على هذا المقعد.

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وأوضحت المرشحة السابقة أن استقالة حازم وسحر ليس لها أي قيمة، لأن وجودهما والعدم سواء منذ صدور حكم استبعادهما من الانتخابات، مؤكدة أن اتحاد الكرة أعلن إنهما قدما الاستقالة حتى يمنحا نفسيهما حقًا قانونيًا لفتح باب الترشيح في الانتخابات على المقعدين.

كان حازم وسحر الهواري عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، صدر ضدهما حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية الإفلاس وتم إيداعهما بسجني دمنهور وبرج العرب لتنفيذ العقوبة.

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التحرير

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