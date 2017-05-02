في مثل هذا اليوم.. إذلال الريال في البيرنابيو وليستر يكتب التاريخ

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قدم فريق برشلونة الإسباني، واحدة من أروع المباريات في الكلاسيكو، في مثل هذا اليوم منذ 8 أعوام، وتحديدًا في عام 2009، حينما حقق فوزًا تاريخيًا على ريال مدريد في قلب البيرنابيو بنتيجة 6-2، لتبقى محفورة في أذهان عشاق البرسا طويلا.

وسجل سداسية برشلونة حينها كل من ليونيل ميسي هدفين، وتيري هنري هدفين، إلى جانب هدف لكل من كارليس بويول وجيرارد بيكيه، بينما سجل هدفي ريال مدريد حينها جونزالو هيجواين وسيرجيو راموس.

وامتلك برشلونة في ذلك التوقيت، الجيل الذهبي بقيادة ليونيل ميسي، وتشافي، وإنيستا، ويايا توريه، وصامويل إيتو، وتيري هنري، في الوقت الذي تواجد في تشكيل الريال لاعبين من أمثال درينتي وجوليان فوبيرت وجابريل هاينزه وفرناندو جاجو وكريستوف ميتزلدر، وهو الجيل الذي لم يتوج بأي لقب في ذلك الموسم.

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وفي مثل هذا اليوم أيضا من العام الماضي، تعادل تشيلسي مع توتنهام بنتيجة 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج، وهي النتيجة التي أعلنت تتويج ليستر سيتي رسميًا بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، وفي واحدة من أكبر المفاجآت التي عرفتها الساحرة المستديرة وذك بعد عامين فقط من عودة الثعالب للبريميرليج مرة أخرى.

وكان لزامًا على توتنهام في ذلك التوقيت الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية في الدوري، وانتظار تعثر ليستر سيتي للتتويج باللقب، وكانت المباراة تسير في اتجاه السبيرز بالفعل عندما تقدم هاري كين أولا ومن ثم ضاعف سون هيونج مين النتيجة بالهدف الثاني، قبل أن يعود تشيلسي ويقلص الفارق بهدف جاري كاهيل ويعدل النتيجة عن طريق إيدين هازارد.