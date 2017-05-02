بالصور.. إعادة تشغيل سوق المواشي بدسوق بعد 8 أشهر من غلقه

كفر الشيخ - إسلام عمار

أعلن اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل سوق المواشي، الأسبوعى، صباح غدٍ الأربعاء، بعد فترة توقف دامت 7 أشهر، بسبب قرارات أمنية، إثر وقوع مشاجرة قوية بين تجار وبعضهم في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وكلّف مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، السيد شنقار، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع رئيس حي جنوب وليد فاروق، بمراجعة الإنارة العامة، بمنطقة السوق، وإزالة أى عقبات، وكذلك التنسيق مع الشرطة والمرور، لوضع الخدمات الأمنية، وذلك عقب تفقده أرض السوق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تمكنت من إنهاء من مشاجرة بين تجار المواشي، من خلال عقد جلسة صلح، شهدها نادى مطوبس الرياضي، بحضور قيادات أمنية.

وكانت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أصدرتا قرارًا يتضمن غلق سوق المواشى، في 14 سبتمبر من العام الماضي لأجلٍ غير مسمى، على خلفية وقوع مشاجرة يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2016، بين تجار مواشى مدينة دسوق، وتجار قرية سنهور المدينة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 49 شخصـًا، جرى إسعاف 44 منهم بمكانهم، فيما نُقل الخمسة الباقون لمستشفى دسوق العام لتلقى العلاج اللازم، وتحويل الحالة الخامسة بمستشفى دمنهور التعليمى، ولم تسفر عن المشاجرة أي حالات وفاة.