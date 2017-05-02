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غدا.. السيسي يزور الإمارات لتعزيز للتشاور حول الأمن القومي العربي

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غدا.. السيسي يزور الإمارات لتعزيز للتشاور حول الأمن القومي العربي غدا.. السيسي يزور الإمارات لتعزيز للتشاور حول الأمن القومي العربي

التحرير

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ذكرت رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح لدولة الإمارات، المقررة غدًا الأربعاء، تأتي في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين والإمارات، بما يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

أضاف بيان الرئاسة، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تأتي أيضًا تأكيدًا لحرص الجانبين على استمرار التنسيق، بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، بهدف تعزيز العمل العربي المشترك، وحماية الأمن القومي العربي.

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ومن المقرر، أن يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن زيارة لمدة يومين؛ لإجراء مباحثات مع قيادات دولة الإمارات، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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التحرير

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